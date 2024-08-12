Торговца арбузами в Севастополе оштрафовали и выдворят из России

В Севастополе полицейские провели рейд по пресечению фактов незаконной торговли и выявлению нарушений правил пребывания иностранцев на на территории РФ.

Проверка внезапно нагрянула на точку продажи арбузами в районе дома №133 по пр. Генерала Острякова. Оказалось, что торговал на ней без разрешительных документов иностранный гражданин.

Иностранец был доставлен в Управление по вопросам миграции за нарушение правил въезда в РФ. Судом принято решение выписать ему штраф и выдворить из страны.

По итогам рейда составлено пять админпротоколов на иностранца. А также на привлечен к ответственности и гражданин РФ, на которого работал этот мигрант.

Полиция Севастополя продолжит рейды, направленные на пресечение административных правонарушений в сфере незаконной торговли и нарушения миграционного законодательства.

Читайте также: В Севастополе рейд полиции выявил восемь нелегальных мигрантов

Ольга Сурикова

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города