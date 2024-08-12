В заксобрании предложили свое видение решения проблемы использования электросамокатов

Запрещать или не запрещать использование электросамокатов в Севастополе. Если не запрещать, то нужно ли регулировать их использование особенно в пешеходной зоне?

Тема крайне острая для нашего города. Ведь фиксируется все больше случаев, когда водители электросамокатов совершают наезды и травмируют пешеходов.

О том, какие пути решения нашли власти других регионов и том, что можно сделать с этой проблемой в Севастополе рассказал депутат заксобрания Севастополя от ЛДПР Илья Журавлев.

К сожалению, в Севастополе уже было несколько резонансных происшествий с участием электросамокатов и в пешеходной зоне пляжа Омега, и на площади Захарова. В одном из этих происшествий серьезно пострадал маленький ребенок. Конечно таких случаев быть не должно.

Огульно все запрещать тоже не выход: кто-то пользуется электросамокатом как личным транспортом. Однако закрывать глаза на эту проблему и оставлять ее без внимания тоже не выход.

Для того, чтобы найти возможные пути решения мы с коллегами из фракции ЛДПР изучили опыт других регионов нашей страны.

Давайте коротко остановимся на нем.

В Екатеринбурге скорость передвижения на самокатах ограничили до 15 км/ч

В этом году, чтобы хоть как-то снизить количество столкновений и травмирований, депутаты Екатеринбургской городской думы одобрили предложение ГИБДД ограничить в центре города до 15 км/ч скорость самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Екатеринбуржцам также запретили ездить на электросамокатах по кладбищам.

Помимо этого, представители ГИБДД Екатеринбурга предлагают всем пешеходам проявлять активную позицию и сообщать о нарушителях, которые ездят на самокате вдвоем. Фотографию индивидуального номера СИМ надо прислать в компанию, которая занимается прокатом самокатов, чтобы они могли блокировать аккаунт пользователя. Так, в ходе пробного рейда за один день было заблокировано 90 самокатов. И эта блокировка бессрочна. Повторно арендовать самокат эти пользователи уже не смогут.

В Перми полностью запретили электросамокаты в центре города

На сегодняшний день с улиц Перми в принципе исчезли электросамокаты, так как власти запретили их парковать в центре города.

Более того, незаконно припаркованные самокаты, как и автомобили, эвакуируют с улиц города. А за эвакуацию и хранение такого самоката собственнику приходиться платить значительную сумму, что сделало невыгодным в Перми как работу фирм, оказывающих услуги по прокату самокатов, так и создало трудности для индивидуальных собственников, которые не могут воспользоваться самокатом для поездки в центр.

В Петербурге ограничили скорость для 10 км/ч

Во-первых, в Северной столице мэрия ввела ряд красных зон, где в принципе запрещено пользоваться электросамокатами.

Во-вторых, максимальная скорость, с которой можно двигаться на электросамокате не должна превышать 10 км/ч.

В-третьих, в Санкт-Петербурге ввели штрафы за езду на электросамокате вдвоем.

В Сочи запрещено передвигаться в центре

Курортная столица России пошла по пути Перми, запретив передвижение на самокатах в центре города, а также в ряде районов города ограничив скорость до 5 км/ч.

Однако, и это не помогает происшествий с самокатами все равно много, власти горда задумываются о полном запрете электросамокатов.

Ростов-на-Дону

Прямо сейчас наши коллеги в Ростове-на-Дону прорабатывают вопрос о создании в городе зон, в частности, в центре города, где в принципе будет запрещено движение на электросамокатах.

Планы по ограничению использования электрсоамокатов в Москве

Также на днях стало известно, что депутаты Мосгордумы предлагают запретить использование электросамокатов в пределах Садового кольца и ограничить их скорость до 15 км/ч.

Анализ опыта других регионов в сфере регулирования использования электросамокатов говорит нам от двух тенденциях, которые можно использовать при регулирования этой проблемы в Севастополе.

Во-первых, стоит рассмотреть возможность полного запрета использования электросамокатов в пределах центрального городского кольца.

Во-вторых, ограничить их скорость до 10 км/ч, как это сделано, например, в Санкт-Петербурге.

Запретить передвижение на электросамокатах вдвоем.

Запретить передвижение на самокатах по пешеходным дорожкам в парках, скверах и других общественных пространствах, особенно в тех, где как в Динопарке или парке Победы оборудованы велодорожки.

Разработать систему админштрафов за нарушение выше обозначенных правил.

И что самое важное – разработать для них аналог автомобильных номеров, чтобы любой прохожий мог зафиксировать факт нарушения водителем самоката выше установленных правил и отправить в ГИБДД.

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