Мошенники придумали новую схему обмана

Афферисты используют поддельную нотариальную доверенность и размещают ее на портале Госуслуги.

В киберполиции рассказали, что мошенники получают доступ к личному кабинету жертвы на Госуслугах. Затем загружают поддельную нотариальную доверенность на распоряжение всеми счетами человека в специальный раздел портала для подписания документов в Госключе.

Далее, по информации МВД, жертва получает уведомление, что нужно подписать документ. Следом звонит якобы сотрудник правоохранительных органов и под угрозой потери денег убеждает подписать доверенность, предупредили в пресс-службе полиции Севастополя.

Будьте бдительны!

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Анна Левина