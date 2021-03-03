Только запрет на выезд заставил севастопольца заплатить долг по алиментам в 300 тыся

До этого никакие меры не помогали

В отделении судебных приставов по Ленинскому району УФССП России по Севастополю находится исполнительное производство о взыскании алиментов с севастопольца на содержание собственного несовершеннолетнего ребенка.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Севастополю, гражданин был уведомлен о возбуждении исполнительного производства, но не всегда добросовестно оплачивал алименты, в результате чего накопил долг свыше 300 тысяч рублей.

Ранее судебные приставы уже подавали обращение на взыскание денежных средств, находящихся в кредитных учреждениях, накладывались запреты на регистрационные действия с его имуществом, а также ограничение на выезд из страны.

И вот, когда возникла у него необходимость, выехать за границу, он был вынужден обратиться к судебному приставу по вопросу отмены такого ограничения. После этого он оплатил задолженность в полном объёме.

Напомним, недавно севастополец в зале суда оплатил полумиллионный долг по алиментам своему несовершеннолетнему ребенку.

Ольга Сурикова