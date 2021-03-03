Ректор СевГУ стал членом попечительского совета Севастопольской федерации регби

В СевГУ готовы рассмотреть вопрос обучения преподавателей физкультуры по направлению регби

Председатель попечительского совета Севастопольской городской федерации регби вице-спикер заксобрания Илья Журавлев торжественно вручил свидетельство о включении в попечительский совет федерации ректору Севастопольского госуниверситета Владимиру Нечаеву, сообщает пресс-служба регионального отделения федерации регби.

«Мы благодарны, что Владимир Дмитриевич принял наше предложение стать полноценным членом попечительского совета и частью нашей команды.

Севастопольский госуниверситет – самое главное образовательное и научное заведение в нашем городе, где обучается более 12 000 человек. Мы надеемся, что наряду с образовательной и научной деятельностью, которую ведет университет, в рамках студенческой лиги получит развитие и регби, – обратился к ректору Журавлев. – Тем более, что в прошлом году Федерация запустила Регбийную школьную лигу, которая уже дала серьезные результаты.

Надеемся, что с той активностью и тем желанием, с которым мы продвигаем регби в Севастополе, в СевГУ также будут сформированы несколько команд и женская, и мужская, которые университет поддержит, тем более, что регби — это федеральный тренд, один из немногих видов спорта, который не находится под санкциями».

Ректор СевГУ рассказал, что сегодня университет работает над включением его в программу по развитию высших учебных заведений «приоритет», который реализовывается в рамках национального проекта «Наука и университеты», что позволит больше внимания уделять развитию студенческого спорта.

«Главная задача этой программы заключается в том, что наши вузы по своим основным характеристикам должны стремиться к мировому уровню. Одна из важнейших характеристик – студенческий спорт мирового уровня. В этой связи, перед нами стоит цель – в десятилетней перспективе создать хотя бы одну команду, которая доросла хотя бы до уровня еврокубков. Я думаю, что эта задача для регби вполне по силам» – отметил Владимир Нечаев.

Также ректор подтвердил, что университет заинтересован в развитии регби и сообщил о создании на базе вуза секции и регбийных команд, а также поручил проработать вопрос создания спортивно-студенческого регбийного клуба.

Участники встречи договорились о совместной работе по привлечению внимания федеральных структур к вопросу создания университетской спортивной базы, в том числе университетского регбийного поля, а также рассматривали вопрос взаимодействия федерации и СевГУ в сфере подготовки кадров для регби.

«Со временем наша федерация планирует открыть в Севастополе Академию регби на базе которой смогут обучаться тренеры, игроки, судьи. С начала нашей деятельности прошло чуть меньше двух лет и тот уровень массовости, который мы имеем сегодня уже требует таких решений», – отметил Журавлев.

Владимир Нечаев сообщил, что в СевГУ готовы рассмотреть вопрос обучения преподавателей физической культуры и по направлению регби.