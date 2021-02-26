Севастополец в зале суда оплатил полумиллионный долг по алиментам

Долг перед ребенком в 550 тысяч рублей погасил под страхом уголовной ответственности

В Севастополе судебным приставам пришлось прибегнуть к целому комплексу мер, чтобы вынудить местного жителя погасить все задолженности по алиментам, сообщает пресс-служба городского УФССП России.

До суда мужчина свои финансовые обязательства перед несовершеннолетним ребенком выполнял неохотно, периодически перечисляя небольшие суммы на его счет. Долг у него и набежал до 550 тысяч рублей.

Судебным приставом-исполнителем был принят комплекс мер: наложены аресты на счета, недвижимое имущество должника. Кроме того, он был привлечен к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, где ему были назначены обязательные работы, которые он не отработал.

После этого на него было заведено уголовное дело ч. 1 ст. 157 УК РФ – «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», что оказалось самой действенной мерой.

Во время судебного заседания мужчина и его бывшая супруга заключили мировое соглашение о примирении сторон в уголовном деле. Прямо в зале суда гражданин перевел деньги на счет бывшей жены и погасил задолженность в полном объеме.

Напомним, севастопольскому моряку не дали уйти в рейс и заставили оплатить долги по алиментам. С него взыскана задолженность по алиментам в размере более полутора миллионов рублей

Ольга Сурикова