Сегодня в четырех СТ отключат газ

Взорвать снаряд планируют на месте

В Севастополе для проведения взрывотехнических работ 4 марта отключат газоснабжение в четырёх садовых товариществах.

Как сообщает пресс-служба ПАО «Севастопольгаз», на территории садоводческого товарищества в районе улицы Стахановцев была обнаружена немецкая авиабомба. Снаряд найден вблизи газопровода среднего давления и других коммуникаций. Тип и состояние взрывателя не позволяет его перемещать.

Сотрудники МЧС приняли решение ликвидировать его на месте. При этом, для обеспечения безопасности в сейсмоопасной зоне примут необходимые меры безопасности, а после взрыва – восстановят ландшафт.

Для проведения работ по обезвреживанию боеприпаса будет перекрыт отключающий кран на газопровод среднего давления с 8:30 до 16:00.

Газ отключат по следующим адресам: