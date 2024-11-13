Диверсия — губернатор Севастополя прокомментировал взрыв машины военного на Шевченко

Сегодня в Севастополе взорвалась машина военного на улице Шевченко.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал произошедшее.

Он сообщил, что в 9.53 на телефон службы 112 поступило сообщение о пожаре на ул. Т. Шевченко. Со слов заявителя, взорвался и загорелся автомобиль.

В 09.59 к месту вызова прибыли спасатели МЧС. Внутри автомобиля находился водитель, его оперативно смогли эвакуировать и передали сотрудникам скорой помощи, но спасти его не удалось. От полученных травм он скончался.

›Погибший — военнослужащий. Причины взрыва предстоит установить следственным органам, но очевидно, что нельзя исключать возможность диверсии», — заявил губернатор.

По предварительным данным, во взорванной машине в Севастополе находился капитан 1-го ранга Черноморского флота, пишет Baza.

Напомним, год назад под Симферополем взорвалась машина с помощником вице-премьера Запорожской области

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Ольга Сурикова