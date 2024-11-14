Путин увеличил выплаты для получивших инвалидность бойцов СВО

Президент России Владимир Путин увеличил своим указом единовременную выплату участникам специальной военной операции за полученные боевые ранения. Сегодня документ был опубликован, после чего сразу вступил в силу. Указ главы государства называется «О дополнительных социальных гарантиях отдельным категориям лиц».

Путин увеличил до 4 млн рублей размер разовой выплаты участникам спецоперации при получении ранения, повлекшего инвалидность.

При этом указ будет иметь обратную силу. Дополнительные выплаты получат все участники СВО, получившие тяжелые ранения.

Поясняется, что для тех, кто получил ранение, травму или контузию, приведшие к инвалидности, в период с 22 февраля 2022 года (дня начала СВО-ред.), то есть до даты вступления в силу президентского указа, единовременная выплата производится государственным фондом «Защитники Отечества». При этом деньги будут выплачены с учетом ранее полученной единовременной выплаты за ранение. То есть участник СВО получит дополнительные деньги сверх тех, что уже ранее получил за ранение.

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Ольга Сурикова