В Севастополе организатор группы «черных риелторов» получил 9 лет колонии

Осуждены шести участников организованной группы «черных риелторов», сообщает прокуратура Севастополя.

В зависимости от роли и степени участия в преступной деятельности они признаны виновными принуждение к совершению сделки под угрозой уничтожения и повреждения чужого имущества; мошенничество в особо крупном размере; незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Установлено, что организатор группы, будучи директором фирмы, осуществляющей операции с недвижимостью, а также учредителем кредитно-потребительского кооператива, подыскивал квартиры, находящиеся в общей долевой собственности нескольких лиц, и выкупал одну из долей. В дальнейшем он подселял в эти квартиры соучастников, которые различными способами оказывали давление на собственников жилых помещений, принуждая их продать свои доли по низкой цене или на других выгодных организатору группы условиях.

Всего в период с февраля 2018 по октябрь 2022 года соучастники принуждали к совершению сделок купли-продажи собственников 11 квартир в Севастополе. Трое потерпевших, не выдержав оказываемого давления, продали свое жилье.

В одном случае участник преступной группы причинил жильцу квартиры тяжкий вред здоровью.

Кроме того, организатор группы в августе 2022 года пообещал предоставить знакомому заем под залог земельного участка, а в действительности продал землю и причинил обманутому потерпевшему ущерб в размере 1,5 млн рублей. В декабре 2022 года в ходе обыска в квартире обвиняемого обнаружены и изъяты наркотики и психотропные вещества в крупном размере.

Потерпевшие обратились в прокуратуру.

Подсудимые не признали свою вину. Однако на основании собранных следствием доказательств их осудили по всем статьям обвинения.

Организатору группы назначено 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда.

Один из его соучастников получил наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 9 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Остальные участники группы осуждены к лишению свободы на сроки от 2,5 до 4 лет условно.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании имущественного вреда и компенсации морального вреда на общую сумму почти 500 тыс. рублей.

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Ольга Сурикова