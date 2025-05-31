Температура воды в Севастополе

Город
31-05-2025

Туристы потянулись к берегам Черного моря в предвкушении отдыха на берегу моря. «Севкор» сообщает об изменениях температуры воды в разных районах Севастополя.

Согласно последним данным Крымского гидрометеорологического центра, средняя температура морской воды в регионе держится на отметке около +17°C.

По информации одной из систем мониторинга, самая холодная вода в бухте Ласпи +14.6°C.

Прохладными остаются пляж «Ближний», Голубая бухта и Андреевка, где температура воды едва достигает +15.9…+16.3°C.

Холоднее стало на пляжах  Парка Победы. Там сейчас +16.7°C.

Самой теплой водой к этим выходным стало побережье возле поселка Любимовка, где столбик термометра поднялся до +17°C.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 