Мотоциклист погиб в ДТП на автодороге «Ялта-Севастополь»

Город
31-05-2025

По предварительной информации Госавтоинспекции,

Сегодня 37-летний водитель мотоцикла Yamaha около 8:00 наехал на леерное ограждение, в результате чего получил телесные повреждения. Мотоциклист скончался до приезда скорой помощи.

На месте работают сотрудники полиции. Сотрудники Госавтоинспекции Севастополя осуществляют регулировочные действия.

Фото: УМВД России по г. Севастополю

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