Взрывной бэби-бум в Бахчисарайском парке миниатюр

В живописном уголке Крыма родились детеныши сразу несколько животных.

Директор Бахчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко сообщил, что краснокнижные белоголовые сипы обзавелись потомством. А вместе с ними стали родителями паки, японские макаки, лемуры и декоративные кролики.

Каждый новый обитатель парка с первых дней жизни активно исследует окружающий мир и наслаждается ласковым крымским солнцем. Это свидетельствует о комфортных условиях содержания для животных и заботы сотрудников парка.

«Приятно, что родители приняли свое потомство. Это не всегда случается в природе и в условиях зоопарков», — отметил Виктор Жиленко.

А в рамках празднования Дня защиты детей 1 июня парк подготовил подарок: дети смогут посетить его совершенно бесплатно. Обязательным условием является сопровождение взрослого, который оплачивает билет согласно тарифу. Также 1 июня маленьких посетителей ожидает сладкий подарок — бесплатное угощение мороженым ровно в полдень.

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