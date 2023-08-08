Осквернителей Таврической лестницы приговорили к общественным работам

В Севастополе прокуратура доказала в суде вину трех молодых людей, осквернивших объекты культурного наследия: Таврическую лестницу и жилой дом. Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении трех местных жителей 2003 и 2004 г.р.

Установлено, что в июне-июле 2022 года молодые люди с помощью трафарета нанесли надписи на перильные ограждения, подпорные стены лестницы и на фасад дома.

Своими действиями они обезобразили, осквернили и повредили объекты, причинив ГБУ «Парки и скверы» и ООО «УК «Центр» материальный ущерб.

Ленинский районный суд назначил двум виновным наказание в виде обязательных работ на сроки 200 и 300 часов. Их соучастнику, который ранее уже осужден за хранение наркотиков, по совокупности преступлений назначено 11 месяцев ограничения свободы.

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Ольга Сурикова