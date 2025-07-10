SHAMAN выступит в Севастополе в начале августа

Культура
10-07-2025

Заслуженный артист России SHAMAN (Ярослав Дронов) даст концерт в Севастополе 6 августа. Певец исполнит свои главные хиты — «Встанем», «Я русский», «Моя Россия» и другие — на сцене Дворца культуры рыбаков (ул. Павла Корчагина, 1). 

Гастрольный тур охватит и другие города Крыма:

▪️ 2 августа — Феодосия,

▪️ 4 августа — Симферополь,

▪️ 5 августа — Ялта,

▪️ 6 августа — Севастополь.

Примечательно, что цены на билеты в Ялте заметно ниже, чем в Севастополе. SHAMAN стал известен широкой аудитории в 2022 году после выхода песни «Встанем». Его творчество посвящено любви, патриотизму и внутренней силе человека. В сентябре он представит Россию на международном песенном конкурсе «Интервидение-2025».

Фото: официальный телеграм-канал Shamana

Дмитрий Островский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 