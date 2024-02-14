Сырский: Украина перешла от попыток провести наступление к обороне

Украинские войска в зоне проведения специальной военной операции переходят в оборону. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский в интервью ZDF.

По его словам, российские войска на данный момент ведут наступление по всей линии боевых соприкосновений. Для ВСУ ситуация сложная, отметил Сырский.

Переход к обороне Сырский объяснил тем, что «главная ценность» — «жизнь солдата». Поэтому главком скорее «готов отступить с какой-то позиции, чем пожертвовать всем личным составом». Другие заявления Сырского:

«Ситуация напряженная. Мы перешли от наступательных действий к ведению оборонной операции», — признал новый главком ВСУ.

Конфликт с Россией, по его словам, перешел на «новую стадию».

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Ольга Сурикова