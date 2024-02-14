Вместо помилования граждане Украины за шпионаж получили 15, 16 и 17 лет тюрьмы

Третий апелляционный суд общей юрисдикции в ходе сегодняшнего выездного заседания в Симферополе оставил в силе приговоры Верховного суда Республики Крым в отношении четверых граждан Украины, осужденных за шпионаж, сообщили в пресс-служба ВС Крыма.

В частности, 29 сентября 2023 года двое украинцев были признаны виновными шпионаже. Их приговорили к 16 и 15 годам колонии строгого режима.

6 октября 2023 года по той же статье гражданин Украины был осужден к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 17 ноября был оглашен обвинительный приговор в отношении еще одного украинца, который отправится в колонию строгого режима на 12 лет.

«Поводом к апелляционному рассмотрению стали жалобы осужденных и их защитников, в которых они просили как об отмене приговоров и оправдании осужденных, так и о смягчении наказания. По результатам апелляционного рассмотрения все судебные акты оставлены без изменения, а апелляционные жалобы без удовлетворения», — сообщили в Верховном Суде.

В пресс-службе уточнили, что рассмотрение уголовных дел проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дел содержали сведения, составляющие государственную тайну.

Приговоры вступили в законную силу.

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Ольга Сурикова