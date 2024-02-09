Родители нового главкома ВСУ Сырского живут в России и занимают патриотическую позицию

В Украине сняли командующего ВСУ Валерия Залужного. Его место занял Александр Сырский.

Как пишет Readovka, новоиспеченный главнокомандующий ВСУ является уроженцем Владимирской области. Здесь проживают его мама, отец и брат. Мать Сырского Людмила занимает активную пророссийскую позицию. На своих страницах в соцсетях она желает крепкого здоровья президенту Путину, делится стихами о безумии современной Украины и «ставит класс» публикациям, высмеивающим беглых экс-россиян. Русским военным Людмила выражает исключительно уважение, называя их настоящими мужиками.

Папа главкома ВСУ Станислав — полковник российской армии в отставке, а ныне пенсионер. Также вместе с ними проживает брат главкома ВСУ Олег, который, по информации Readovka, работает охранником.

На фотографиях в соцсети видно, что семья ходила на акции «Бессмертного полка», носила запрещенные на Украине георгиевские ленточки и гордится своим прошлым.