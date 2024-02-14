На Михайловскую батарею доставили причал

Как отметил губернатор Михаил Развожаев, в этом вопросе помогло Министерство обороны, Черноморский флот.

«Знаю, что все жители Радиогорки очень ждут, когда снова начнут ходить катера. Подготовка к транспортировке причала заняла время — нужно было провести документальные процедуры и пройти согласования с военными в условиях желтого уровня террористической опасности. Ввиду того, что Севастополь сейчас, по сути, прифронтовой регион, не все работы могли проходить так быстро, как нам всем хотелось бы. Тем не менее, все эти процессы завершены, и сейчас специалисты приступают к монтажу причала», — пояснил Развожаев.

Он подчеркнул, что планируется начать катерное сообщение между Михайловской батареей и Артиллерийской бухтой на этой неделе. Сейчас будут заниматься благоустройством территории и подготовкой ее к пассажиропотоку.

По словам главы города, контракт на проектирование реконструкции причала на Радиогорке уже заключен, строительно-монтажные работы запланированы на 2025-й год.

Ольга Сурикова