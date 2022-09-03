В Севастополе погорельцы с 2019 года ждут обещанные от властей квартиры

Жильцы дома на Челюскинцев, 10, который сгорел еще в августе 2019 года, продолжают ждать от властей обещанные квартиры. Людей после произошедшего переселили в пансионат. Семья Игоря Касимцева из трех человек вынуждена делить 10 квадратных метров уже три года, говорится в сюжете телеканала «Первый Севастопольский». По словам Касимцева, в Департаменте архитектуры и градостроительства ему пояснили, что для получения новой квартиры не хватает документов, доказывающих, что он пользовался сгоревшим жильем.

«Когда у нас произошел пожар, к нам приезжал Михаил Развожаев. Я ему задавал вопрос, что в данное время соцнайм еще не оформлен у меня был. Мне сказали: «Не переживайте, получите новую квартиру вместе с соцнаймом».

Теперь говорят, что у вас нехватка документов. Мне пришлось обращаться в прокуратуру. Подал в прокуратуру исковое заявление, и теперь прокуратура подала в суд. Теперь жду извещение из суда, чтобы опять с этими документами идти в градостроительство наше», — говорит пострадавший.

Он не один такой. По документам, рассказывает Вера Борзенкова, размер их сгоревшей квартиры составлял 86,2 квадратных метров. Но из-за ошибки профильного специалиста потеряли половину.

Их цокольный этаж записали полуподвалом и вместо двухуровневой потерянной квартиры они получают вдвое меньше.

«Они нам прислали, чтобы мы явились и переделали на 42,2 квадрата дополнительный договор, вот они нам составили. Потому что они сказали, что допущена ошибка сотрудником. А я говорю: «А кто за нас тогда будет отвечать?» — «Человек уволился, теперь уже некому отвечать», — возмущается Борзенкова.

Жильцы рассказывают, что в 2019 году, когда случился пожар, на место происшествия приезжали городские чиновники. Погорельцам обещали сертификаты на покупку квартир. А тем, у кого был оформлен договор соцнайма — жилье на таких же условиях, говорят люди.

По словам погорельцев, спустя четвертый год после пожара из семи пострадавших семей квартиры получили только две.

Напомним, в Севастополе в феврале 2022 года сгорел деревянный двухэтажный многоквартирный дом, 2а, по ул. Яблочкова в поселке ГРЭС, погибла семья из четырех человек, двое их которых дети.

Ольга Сурикова