За свалку строительных отходов в Севастополе предприниматель оштрафован на 18,7 млн рублей

В Севастополе суд удовлетворил требования природоохранного прокурора о ликвидации свалки строительных отходов в районе Монастырского шоссе, 4А и возмещении ущерба в размере свыше 18,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

В прокуратуре установили, что участок принадлежит городу и передан по договору аренды ООО «Техносервис». На предоставленном участке и прилегающей территории предприятием незаконно размещены строительные отходы, загрязненные химическими веществами, вследствие чего причинен вред почве на сумму более 18,7 млн рублей.

В этой связи природоохранная прокуратура направила в Ленинский районный суд исковое заявление о возложении на арендатора обязанности освободить земельный участок и прилегающую территорию от строительных отходов и возместить ущерб, причиненный почве.

Иск прокурора удовлетворен.

Решение суда не вступило в законную силу.

Кроме того, ранее на предприятие уже был наложен штраф по административному делу на 400 тысяч рублей.

Напомним, в июне текущего года свалку строительных отходов на Монастырском шоссе посетили депутаты заксобрания Севастополя и члены общественной палаты, а также сотрудники Севприроднадзора и природоохранной прокуратуры.