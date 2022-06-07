Сухопутный коридор в Крым открыт из России

Открыто автосообщении по материковой части на полуостров

Россия открыла сухопутный коридор в Крым. Об этом на селекторном совещании во вторник, 7 июня, сообщил министр обороны Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Таким образом, по его словам, теперь доступно автомобильное сообщение с полуостровом по материковой части.

Он добавил, что усилиями Минобороны и РЖД были созданы условия для возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести железнодорожных участках — их общая протяженность составила 1,2 тысячи километров.

Напомним, ранее постоянный представитель Крыма при президенте России вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил об изменении статуса Азовского моря после вхождения в Мариуполь российских войск.

Ольга Сурикова

Фото:topcor.ru