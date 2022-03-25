COVID-19

В Севастополе заболеваемость коронавирусом держится на одной отметке

25-03-2022
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Несколько дней не менее 100 заболевших в сутки

В Севастополе по состоянию на утро 25 марта зарегистрировано 109 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

Умерли 3 человека в возрасте от 83 до 91 года.
  
За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 34 человека. Выписаны 38 пациентов. На данный момент в больницах находится  320 пациентов, из них 230 – с подтвержденным COVID-19.    
  
Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 462 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.   
       
По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболело новой коронавирусной инфекцией 81 136 человек, выздоровели 77 666.    
  
Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.   
  
Работают мобильные пункты на площади Нахимова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».   
  
Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.   
  
В Севастополе на утро на 25 марта сделали прививку от коронавируса 307 194  человека. Второй этап вакцинации прошли  296 047 жителей региона.                               
  
Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 25 марта поступило более 352 тысячи доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

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