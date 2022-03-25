В Севастополе заболеваемость коронавирусом держится на одной отметке

Несколько дней не менее 100 заболевших в сутки

В Севастополе по состоянию на утро 25 марта зарегистрировано 109 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

Умерли 3 человека в возрасте от 83 до 91 года.



За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 34 человека. Выписаны 38 пациентов. На данный момент в больницах находится 320 пациентов, из них 230 – с подтвержденным COVID-19.



Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 462 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.



По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболело новой коронавирусной инфекцией 81 136 человек, выздоровели 77 666.



Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.



Работают мобильные пункты на площади Нахимова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».



Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.



В Севастополе на утро на 25 марта сделали прививку от коронавируса 307 194 человека. Второй этап вакцинации прошли 296 047 жителей региона.



Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 25 марта поступило более 352 тысячи доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.