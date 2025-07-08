Стройка – главный источник высоких зарплат в Севастополе

Строительная отрасль приносит жителям Севастополя самые высокие зарплаты — в 2024 году специалисты в этой сфере в среднем зарабатывали 127 тысяч рублей в месяц. Это почти на треть больше, чем годом ранее, когда средняя зарплата в строительстве составляла 96 тысяч. А в 2022 году и вовсе — 73 тысячи рублей.

На фоне этого роста Севастополь уверенно поднимается в рейтинге городов России по уровню отраслевых зарплат. Если в 2022 году наш город занимал 57-е место, а в 2023-м поднялся на 44-е, то по итогам последнего исследования РИА Новости Севастополь уже на 26-й строчке из 100 крупнейших городов страны.

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Такая динамика говорит о развитии строительного сектора, который продолжает расти за счет государственных заказов, инфраструктурных проектов и жилищного строительства. При этом уровень доходов в других отраслях города пока не показывает такой же стремительной динамики.

Где в России платят больше всего

Исследование РИА Рейтинг показало, что по всей стране самые высокие зарплаты получают специалисты в научной и профессиональной сфере (аудиторы, архитекторы, юристы, инженеры, эксперты), а также в добывающей отрасли. В 18 городах лидером по доходам стала «профессиональная и научная деятельность», в 16 — промышленность, в 15 — IT и связь, в 13 — финансы и страхование.

При этом средняя зарплата по России в 2024 году составила 76,5 тысячи рублей, а в начале 2025 года — уже 85 тысяч. Но разброс по регионам огромен. Например, в сфере финансов и страхования зарплаты достигают 184,8 тыс. рублей, а в образовании — только 57,4 тыс.

Лидером рейтинга стал Южно-Сахалинск: в сфере добычи там зарабатывают 445 тысяч рублей. В тройке также Москва — 293 тысячи в банковской сфере, и Анадырь, где на стройке платят в среднем 282 тысячи. В десятке также: Красногорск, Череповец, Мурманск, Тюмень, Владивосток, Салехард и Петропавловск-Камчатский.

Аутсайдеры рейтинга — Элиста, Владикавказ и Магас. Там зарплаты даже в самых выгодных отраслях не превышают 65 тысяч рублей.

Разрыв между отраслями

Внутри каждого города разница между зарплатами в разных отраслях тоже ощутима. В среднем лидирующая отрасль платит на 33% больше, чем третья по уровню зарплат. В некоторых случаях — в разы. Например, в Череповце зарплаты в научной сфере в 2,5 раза выше, чем в строительстве.

Таким образом, высокий уровень зарплат в Севастополе на стройке — хороший сигнал, но пока это исключение, а не правило. Для устойчивого роста доходов необходимо развитие других отраслей — от науки до IT, чтобы город мог предложить достойные зарплаты не только тем, кто строит, но и тем, кто проектирует, анализирует и создаёт.

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