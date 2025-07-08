Севастополец получил 17 лет за госизмену

Севастопольский городской суд признал виновным 37‑летнего местного жителя Вадима Сороколетова в государственной измене (ст. 275 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

По версии следствия, в сентябре 2023 года Сороколетов вступил в чат в одном из интернет‑мессенджеров, координируемый Главным управлением разведки Минобороны Украины, и собрал сведения о расположении военного объекта Минобороны РФ. Он сфотографировал склад вооружения и передал эти материалы участникам переписки с целью содействия иностранной спецслужбе.

Преступную деятельность предотвратили сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Суд приговорил Сороколетова к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с дополнительным ограничением свободы сроком на один год и штрафом в размере 200 000 рублей.

Напомним, в марте этого года в Севастополе уроженку Закарпатья осудили на 16 лет за госизмену

Дмитрий Островский

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