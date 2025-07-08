В Севастополе появилась услуга «Социальная няня»

Кто сможет ей воспользоваться?
На прошедшем сегодня заседании Заксобрания Севастополя приняты изменения в закон города от 30 декабря 2014 года № 103-ЗС «О социальном обслуживании граждан в городе Севастополе».
Выступая по данному вопросу, директор Департамента труда и соцзащиты населения города Елена Сулягина сообщила, что принятие проекта позволит обеспечить кратковременный присмотр и уход за детьми до трех лет в организациях соцобслуживания.
Воспользоваться этим правом смогут
молодые семьи, постоянно проживающие на территории города;
одинокие матери;
семьи, в которых один или оба родителя обучаются очно;
многодетные семьи;
малоимущие семьи;
семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Помимо этого, позволит родителям многодетных и студенческих семей получать комплексную психолого-педагогическю помощь, решать вопросы трудоустройства, здоровья, финансового обеспечения, обучения во время их отсутствия и невозможности присмотра за детьми другими членами семьи.
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Ольга Сурикова
Фото создано благодаря shedevrum.ai