«Строители в балаклавах» на Бреста: губернатор требует навести порядок

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил своему заместителю Максиму Жукалову разобраться в ситуации на улице Героев Бреста, где после не до конца завершенного сноса многоквартирных самостроев возобновились строительные работы. По словам губернатора, текущие работы по устройству массивных подпорных стен могут угрожать смежным участкам, если выполняются без необходимых расчетов.

«Давайте туда стройнадзор, севреестр. Я так и не понял по справке: то ли это наша территория, то ли частная собственность. Разберитесь с этим местом. Если что-то незаконное – что нам там? Строители в балаклавах, вообще какой-то бардак. Полицию тоже привлеките», – заявил Михаил Развожаев на оперативном совещании.

Ситуация на Героев Бреста давно вызывает тревогу у местных жителей. По данным СМИ, самовольные многоэтажные постройки на земельных участках ИЖС (кадастровые номера 91:02:001003:305 и 91:02:001003:1972) начали строиться еще до 2014 года. В 2023 году было принято решение о демонтаже зданий: снос выполняло ООО «Биопартнёр» по заказу ГБУ «Парки и скверы». Однако демонтаж не был доведен до конца из-за уголовных и судебных разбирательств: одно здание стало вещественным доказательством по уголовному делу, по второму собственник оспаривает снос в суде.

Этой весной на одном из участков внезапно возобновились работы. Причем, как утверждают жители, речь идет не о демонтаже, а о новом строительстве. По их словам, строители работают в балаклавах, а во время работ камни и арматура разлетаются по окрестностям, повреждая имущество и угрожая безопасности. Жалобы в полицию и ведомства, по словам горожан, пока остаются безрезультатными.

Губернатор потребовал выяснить, кто ведет работы, на каком основании, кому принадлежит участок и соблюдается ли законность. Для проверки на место должны выехать представители стройнадзора, Севреестра и полиции.

Напомним, еще в феврале 2024 года жители близлежащих домов жаловались на эту стройку. Власти Севастополя пытались обезопасить руины снесенного самостроя на Героев Бреста, 58,60.

Фото: ForPost

Дмитрий Островский

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