В Севастополе пропал ребенок 

В Севастополе полиция разыскивает несовершеннолетнего Грязнова Илью Александровича, 2012 года рождения, который 29 июня 2025 года около 22:30 часов ушел из дома и не вернулся до настоящего момента.

Приметы: на вид 13 лет, рост 155 см, среднего телосложения, волос светлый стрижка каре длиной до плеч, глаза голубого цвета. При себе имел электросамокат.

Был одет: спортивная кофта чёрного цвета, джинсовые шорты, белые кроссовки, на голове белый защитный шлем.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о мальчике, обращаться в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району, тел. 102,738-700, 738-701 или каналами электронной почты: 9202dch@mvd.ru.

Ольга Сурикова

Фото: полиция Севастополя

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