Стрелецкая бухта вновь залита нефтепродуктами

Жители уже не знают, куда обращаться

Севастопольцы бьют очередной раз тревогу, опасаясь экологической катастрофы: по Стрелецкой бухте плывут разноцветные пятна и от воды исходит резкий неприятный запах.

Проживающие в этом районе люди часто видят мертвых морских животных и птиц на берегу. Активисты неоднократно обращались в МЧС, к депутатам, в Гагаринскую администрацию, в Севприроднадзор — результате нет, и где-то раз в месяц бухта заполняется нефтепродуктами. Жители винят предприятие, которое занимается здесь утилизацией кораблей, говорится в сюжете «Первого Севастопольского».

Недавно после обращения депутатов заксобрания военная прокуратура Черноморского флота совместно с центром санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны России выявили, что на станции 205-го отряда судов халатно относятся к экологической безопасности. Самовольно организована свалка древесины, битума, пластика, растительных остатков, которые попадают в море.

Начальнику службы вспомогательного флота внесено представление, которое находится на рассмотрении.

При этом оказалось, что предприятия «Транслом» и «Метлом», которые занимаются утилизацией списанных кораблей, не имеют лицензий на работу.

Согласно ответу главного санитарного врача центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора министерства обороны России, завершение работ по утилизации кораблей в Стрелецкой бухте запланировано на конец марта.

Напомним, только в начале месяца обеспокоенные севастопольцы выложили фотографии огромного масляного пятна, которое расплылось по Стрелецкой бухте.

Ольга Сурикова

Фото: sev.tv