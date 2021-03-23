В Севастополе сегодня дождь и ветер

Намека на весну нет
В Севастополе 23 марта облачно. Ночью дождь, днем небольшой дождь.
Как сообщает Крымский гидрометцентр, ветер ночью северо-восточный 9-14 м/с,
днем северный 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4°, днем +4…+6°.
При этом 24 температура понизится до ноля, а на 25 синоптики прогнозируют снег.
Не лучшая погода и в соседнем Крыму.
В связи с прохождением южного циклона вечером 22 марта, в течение суток 23 марта в Крыму ожидается дождь, мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения. Усиление северо-восточного с переходом на северо-западный ветра 20-25 м/с.