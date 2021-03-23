102 ПЭС Минобороны России судилась с «Севастопольэнерго» за подключение ЖК

В деле фигурировал и Херсонес

«102-е предприятие электрических сетей» Минобороны России подало иск против «Севастопольэнерго» за отказ подключать жилой комплекс ООО «Севастопольстрой-Марина-де-люкс», который должен появиться в районе Рыбацкого причала.

Сейчас ЖК представляет собой четырехэтажный недострой, который планировался изначально как 13 этажный комплекс. Однако в 2019 году Арбитражный суд Центрального округа признал недействительным разрешение на строительство многоэтажки на этой территории, так как рядом объект культурного наследия – объект культурного наследия «Древний город Херсонес Таврический, крепость Чембало и Каламита», говорится в сюжете телеканала «Первый Севастопольский».

Также Министерство культуры запретило в этом районе любые постройки выше 15 метров. Стройку заморозили, но «102-ая ПЭС» решила подключить объект к сетям. До этого у нее был заключен договор с музеем-заповедником на прокладку кабеля для увеличения мощности.

«Нельзя ставить в зависимость от подключения одного потребителя и подключение другого столь значимого объекта культурного наследия. Нужно будет решать в индивидуальном порядке. У Херсонеса заключён договор с ФГУП 102 ПЭС. Она должна подготовить правильные документы, обратиться с правильной заявкой и, соответственно, дальше уже данные вопросы будут решаться через суд», — отметила начальник юридического отдела ООО «Севастопольэнерго» Ирина Агапова.

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Суд встал на сторону «Севастопольэнерго» и отклонил иск ПЭС Минобороны за отказ городского предприятия заключить договор. После того, как иск отклонили, дополнительных линий строить не будут.

Ольга Сурикова

Фото: скриншот сюжета sev.tv