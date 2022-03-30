Севастополь четвертый в России по стоимости квадратного метра вторичного жилья

В I квартале текущего года почти во всех крупных городах России стремительно подорожали квартиры на вторичном рынке, сообщают аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР».

В Севастополе за первые месяцы 2022 года рост составил порядка 9 %, усредненная цена квадратного метра в городе составляет 157, 1 тыс. руб., а средняя квартира стоит около 8, 7 млн. руб. – это четвертое место после Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга.

Аналитики связывают рост цен с пошатнувшейся стабильностью национальной валюты, которая привела к ажиотажу на рынке недвижимости.

В среднем по всем городам в I квартале 2022 года квадратный метр квартир на вторичном рынке вырос на 10,4%, до 91,3 тыс. рублей, средняя стоимость предложения – на 12,7%, до 5,2 млн рублей. Однако, есть и эксцессы. Так, в Архангельске за три месяца «вторичка» взлетела в цене почти на четверть: «квадрат» подорожал на 24,1%, до 81,2 тыс. рублей, средний лот – на 24,6%, до 4,3 млн рублей.

Примечательно, что по стране увеличилась средняя площадь предлагаемой квартиры на 1 кв. м – с 56 до 57 кв. м, что говорит о том, что с рынка вымываются самые дешевые и компактные квартиры.

«Стремительно растущая инфляция и покупательский ажиотаж разогнали цены. Многие покупатели, не нуждающиеся в ипотеке, предпочли вторичный рынок, где жилье стоит дешевле, чем новостройки. Все это повысило спрос. В то же время предложение сократилось: продавцы после 24 февраля стали отказываться от сделок, опасаясь обесценивания рублей, которые они бы получили за свои квартиры. В перспективе мы ожидаем, что «вторичка» продолжит прибавлять в цене, но лишь на уровне инфляции или даже медленнее», — рассказал Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР».

Напомним, правительством Севастополя установлена предельная стоимость одного квадратного метра жилья в 2022 году в размере 143 348 рублей. Городом жилье может приобретаться не выше этого показателя.

Дмитрий Островский