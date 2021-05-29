Стационар в Инкермане возвращают под паллиативную помощь

Коечный фонд освобождают в Инкермане, в инфекционке и в горбольнице №1

Несмотря на незначительный рост еженедельно выявленных новых случаев коронавирусной инфекции, количество госпитализаций существенно сократилось. В связи с чем принято решение сократить коечный фонд, зарезервированный под больных коронавирусом.

Об этом стало известно сегодня в ходе заседания оперативного штаба в правительстве Севастополя.

«За 7 дней заболело 258 человек, произошёл некоторый рост новых случаев коронавирусной инфекции, при этом госпитализация снизилась и составила 178 человек, — отметил вице-губернатор Александр Кулагин. — Коэффициент распространения сегодня составляет 1,09, 47% коечного фонда свободно. В планах с понедельника начать сокращать коечный фонд, в горбольнице №1, в инфекционный отдельный корпус переводим под кишечную инфекцию, в Инкермане возобновят паллиативную помощь».

В связи с сохранением напряженной эпидобстановки принято решение продлить ограничительные меры по коронавирусу до 30 июня 2021 года.

Напомним, по данным на утро 27 мая в Севастополе было зарегистрировано 35 новых случаев заболевания COVID-19, умерли два человека в возрасте 61 и 81 года, 29 человек выписаны после выздоровления.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба правительства Севастополя