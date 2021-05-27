В Севастополе еще подрос показатель заболеваемости коронавирусом за сутки

Умерли два человека

В Севастополе на утро 27 мая зарегистрировано 35 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

Умерли два человека в возрасте 61 и 81 года.

29 человек выписаны после выздоровления.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 14 776 человек. В настоящий момент выздоровели 13 625 человек, 676 умерло.

Под наблюдением находится 309 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Прививку от коронавируса сделали 63 114 человек. Второй этап вакцинации прошли 51 217 жителей региона.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.