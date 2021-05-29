Михаил Развожаев поддержал рестораторов и выпускников

Рестораны будут работать круглосуточно, а выпускников остается шанс на вечеринку

На заседании оперативного штаба по коронавирусу в правительстве Севастополя не были поддержаны рекомендации главного санитарного врача Крыма и Севастополя по ограничению работы общепита и отмены выпускных вечеров.

В частности, предлагалось сократить время работы кафе и ресторанов с запретом работы с 12 ночи до шести утра, а также запретить использовать половину столиков, расположенных в помещении.

Против такой инициативы выступила вице-губернатор Мария Литовко, которая отметила, что ресторанный бизнес – одна из наиболее пострадавших в результате коронавируса отраслей, собираемость налогов в данной сфере по итогам прошлого года сократилась на 20%, на поддержку отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, в том числе и рестораторов, было направлено более 1 млрд рублей, больше таких возможностей у бюджета Севастополя нет.

Глава города поддержал позицию Литовко и предложил значительно усилить контроль над исполнением существующих мер безопасности в заведениях общепита.

С осторожностью Развожаев отнесся и к предложению отменить проведение школьных выпускных, которые у девятых классов начнутся с 18 июня, а у одиннадцатых с 23 июня.

«Давайте после 14 июня проведем заседание оперативного штаба и по обстановке решим, в каком формате проводить выпускные и проводить ли их вообще», — заявил губернатор.

Напомним, последние звонки в Севастополе прошли с соблюдением особенных мер безопасности: гостей пускали по заранее составленным спискам, в школу могли прийти два родителя, на выпускной в детский сад один.

Дарья Тимофеева

Фото: Ольга Кузнецова