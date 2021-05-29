Распил кораблей обосновался в Стрелецкой бухты

Теперь жители Стрелецкой бухты добиваются выдворения кладбища кораблей Старые корабли, подготовленные под распил, обосновались в Стрелецкой бухте. Хотя их перегнали сюда из Казачьей бухты временно после скандала с распилом. Корабли обещали отправить в Инкерман еще 11-12 мая. Однако они до сих пор стоят и, по словам местных жителей, потихоньку производят какие-то работы на борту. Люди слышат звуки шлифовальных машин для резки металла, а вода рядом с кораблями покрывается масляными пятнами, говорится в сюжете «Первого Севастопольского». Местные жители переживают, что старые суда продолжают разрезать, чтобы в итоге их нельзя было транспортировать дальше.

Председатель ТОС «Московский квартал» Галина Бычкова рассказала, что на одном из притащенных сюда кораблей насчитали уже 7 человек работников. Она добавила, что 26 мая инициативная группа граждан была на приёме у директора Департамента транспорта Павла Иено и сообщила о происходящем в Стрелецкой бухте.

«Ему не известно, какие работы проводятся. И он тоже знает, что вопрос затянулся. Было обещано от лица правительства, и я думаю, что они держат руку на пульсе. Было заявлено, что корабли уйдут. Было много причин – плохая погода, нет буксира. Причин много, а результат один – корабли стоят на месте», — возмутилась Галина Бычкова.

Сейчас люди продолжают ждать, когда корабли уйдут из Стрелецкой бухты.

Напомним, жители Казачьей бухты две недели добивались прекращения распила кораблей прямо на берегу акватории. Им удалось добиться выдворения старых суден. Только планировалось, что их перегонят в Инкерман.

Севприроднадзор зафиксировал нарушения при разделке судна в Казачьей бухте, обнаружены загрязнения акватории Черного моря.

Ольга Сурикова

Фото: sev.tv