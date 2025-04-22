Стартовало голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в 2026 году

До 12 июня каждый севастополец с 14 лет может отдать свой голос на Госуслугах за благоустройство городских пространств в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Всего в Севастополе приведено в порядок уже 40 общественных пространств.

В настоящее время начинаются работы по благоустройству пяти территорий — победителей прошлого года:

— набережная в с. Андреевка;

— территория в районе дома № 82 по ул. Севастопольской в с. Верхнесадовое;

— территория в районе дома № 212 по пр. Генерала Острякова;

— территория возле ДОФ по улице Авиаторов в п. Кача;

— территория в районе «Театра юного зрителя», на ул. Правды.