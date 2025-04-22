Прокуратура восстановила право мужчины на жилье после 16 лет законного проживания

Прокуратура Севастополя добилась признания права местного жителя на комнату в общежитии, которую он занимал на законных основаниях с 2009 года.

В 2024 году мужчина обратился в Департамент капитального строительства Севастополя для оформления договора социального найма комнаты на ул. Курганной и её приватизации. В ведомстве отказали, сославшись на отсутствие документов о вселении.

Прокуратура провела проверку и установила: комната была предоставлена работодателем ещё 16 лет назад. Все эти годы он добросовестно проживал в ней, содержал помещение и выполнял условия соцнайма, несмотря на отсутствие официального договора.

Прокуратура направила иск в Ленинский районный суд, который обязал Департамент заключить с мужчиной договор социального найма.

Теперь заявитель не только сохранит жильё, но и получит возможность его приватизировать.