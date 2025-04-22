В Севастополе полиция при поддержке ФСБ разоблачила схему незаконной миграции

В Севастополе полиция возбудила уголовное дело против трёх человек, организовавших незаконное пребывание мигрантов. Двое братьев 34 и 36 лет из Центральной Азии, работавшие на стройках Крыма, и их 41-летняя сообщница из Севастополя помогали мигрантам с фиктивной регистрацией. Дело расследуется по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц).

Всё началось в мае 2024 года, когда к братьям обратились трое земляков за помощью с работой. Братья устроили их на стройку и в арендованный дом, зная, что у них нет нужных документов. Они попросили знакомую за деньги сделать поддельные уведомления о прибытии, указав фиктивный адрес и подделав печать хостела. Женщина также продлевала сроки пребывания, обновляя даты в документах.

Схему раскрыли сотрудники ФСБ во время оперативных мероприятий. Все трое подозреваемых задержаны и находятся под стражей, а материалы переданы в полицию для дальнейшего расследования.

Дмитрий Островский

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