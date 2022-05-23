Стало известно, как Макдоналдс» останется в России

Сеть снова откроется

Сеть ресторанов «Макдоналдса» остается в России, но ей будет придумано другое название. Предположительно, на вывесках размесят две латинские буквы — Mс, при этом M может остаться фирменной. Об этом «Известиям» сообщил источник на ресторанном рынке.

По данным собеседника издания, корпорация McDonald’s также принимала участие в разработке бренда. Меню в ресторанах концептуально останется прежним, а названия блюд планируется сделать максимально приближены к прежним.

Кроме того, по данным источника, в условиях сделки по продаже ресторанов российскому собственнику есть пункт, согласно которому американская фирма McDonald’s сможет спустя некоторые время выкупить свои активы обратно.

Источник также подтвердил, что сделка по передаче ресторанов завершилась. «Около 600 ресторанов McDonald’s перешли к франчайзи-партнеру сети, который ранее управлял 25 заведениями. Судя по всему, компания заинтересована вернуться в Россию», — подчеркнул он.

Напомним, McDonald’s после начала военной спецоперации на Украине объявил, что временно закроет в России 850 ресторанов быстрого питания. Своим сотрудникам они пообещали сохранять заработную плату.

Ольга Сурикова