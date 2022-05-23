Развожаев разрешил «Танцы на Приморском бульваре»

Для них придумали отдельный механизм

Правительство Севастополя приняло порядок организации уличных творческих выступлений на открытых площадках города. Главным решением стало сохранение проекта «Танцы на Приморском бульваре». Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Он рассказала, что уличные творческие выступления будут проводиться на 14 открытых площадках города, но после согласования их проведения с департаментом культуры.

Анонсируется, что полный список и правила будут опубликованы на сайте правительства.

«Что касается проекта «Танцы на Приморском бульваре». Ко мне было много обращений с просьбой сохранить проект. Вокруг этого проекта и закона о тишине было много дискуссий. По моему поручению был выработан механизм возможности продолжения проекта в условиях закона о тишине. В итоге, «Танцы на Приморском бульваре» сохранены, люди смогут танцевать в привычном для себя месте, но время танцев будет скорректировано с учетом концертов на «Ракушке», — подчеркнул глава города.

Напомним, в прошлом году заксобрание Севастополя поддержало внесло поправки в региональный закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории города Севастополя»., согласно которым появилась норма о внесение в защищаемые от действий, нарушающих тишину и покой, территории Матросского и Приморского бульваров.

Нововведение привело к тому, что группы танцующих пожилых людей на Приморском бульваре стали разгонять сотрудники полиции в связи с тем, что они нарушают закон о тишине.

После этого организатор танцев на Приморском бульваре обратился к губернатору Михаилу Развожаеву с просьбой не отнимать «у людей счастье» и разрешить проведение танцев на Приморском бульваре.

Ольга Сурикова