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Развожаев разрешил «Танцы на Приморском бульваре»

23-05-2022
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Для них придумали отдельный механизм

Правительство Севастополя приняло порядок организации уличных творческих выступлений на открытых площадках города. Главным решением стало сохранение проекта «Танцы на Приморском бульваре». Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Он рассказала, что уличные творческие выступления будут проводиться на 14 открытых площадках города, но после согласования их проведения с департаментом культуры.

Анонсируется, что полный список и правила будут опубликованы на сайте правительства.

«Что касается проекта «Танцы на Приморском бульваре». Ко мне было много обращений с просьбой сохранить проект. Вокруг этого проекта и закона о тишине было много дискуссий. По моему поручению был выработан механизм возможности продолжения проекта в условиях закона о тишине. В итоге, «Танцы на Приморском бульваре» сохранены, люди смогут танцевать в привычном для себя месте, но время танцев будет скорректировано с учетом концертов на «Ракушке», — подчеркнул глава города.

Напомним, в прошлом году заксобрание Севастополя поддержало внесло поправки в региональный закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории города Севастополя»., согласно которым появилась норма о внесение в защищаемые от действий, нарушающих тишину и покой, территории Матросского и Приморского бульваров.

Нововведение привело к тому, что группы танцующих пожилых людей на Приморском бульваре стали разгонять сотрудники полиции в связи с тем, что они нарушают закон о тишине.

После этого организатор танцев на Приморском бульваре обратился к губернатору Михаилу Развожаеву с просьбой не отнимать «у людей счастье» и разрешить проведение танцев на Приморском бульваре.

Ольга Сурикова

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