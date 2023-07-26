Москва снова уходит под воду

Больше половины месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы во время ливней, сообщили в Комплексе городского хозяйства.
Затопило дорогу под ж/д мостом между Солнцево и Переделкино. Движение на Боровском шоссе парализовано.
Дожди заливают дороги и тротуары, станции метро и торговые центры. По данным «Фобос», за пару часов выпала четверть месячной нормы осадков.
Так, уже не выдержали натиска воды торговые центры «Румер» и «Вегас».
По прогнозам синоптиков, ливни должны прекратиться в Москве после 21:00.
Ольга Сурикова