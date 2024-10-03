СТ в Юхариной Балке остались без света

Горсвет предупредил, что для безопасного выполнения работ по капитальному ремонту линий электропередачи, 3 октября ориентировочно до 16:00 временно будет прекращена подача электроэнергии на территориях садовых товариществ, расположенных в Юхариной балке.

В СТ сообщается начале модернизации ВЛ-17 в Юхариной Балке.

Сегодня отключение продлится ориентировочно до 16. Председатели СТ пишут, что такие отключения теперь периодически будут повторяться.

Также ранее Севастопольэнерго обнародовал довольно внушительный список адресов, где 3 октября не будет света.

Ольга Сурикова



«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города