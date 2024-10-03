Следком заинтересовался смертью в Крыму новорожденной девочки год назад

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту смерти новорожденной в Республике Крым.
В его приемную «ВКонтакте» обратилась жительница Республики по вопросу некачественного оказания медпомощи ее дочери в перинатальном центре. В ноябре прошлого года она родила девочку, которой провели экстренную операцию, однако спустя 10 дней новорожденная скончалась. Женщина считает, что причиной трагедии стало невыявление патологии, несмотря на наличие в отделении необходимого высокоточного оборудования.
Следкомом по данному факту проводилась процессуальная проверка, по ее итогам в возбуждении уголовного дела отказано. Бастрыкин запросил доклад, на каком основании было отказано в возбуждении уголовного дела
Напомним, год назад следователи Симферополя проводили проверку по факту смерти новорожденного в перинатальном центре клинической больницы им. Н.А. Семашко.
Ольга Сурикова