Следком заинтересовался смертью в Крыму новорожденной девочки год назад

Происшествия
03-10-2024
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Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту смерти новорожденной в Республике Крым.

В его приемную «ВКонтакте» обратилась жительница Республики по вопросу некачественного оказания медпомощи ее дочери в перинатальном центре. В ноябре прошлого года она родила девочку, которой провели экстренную операцию, однако спустя 10 дней новорожденная скончалась. Женщина считает, что причиной трагедии стало невыявление патологии, несмотря на наличие в отделении необходимого высокоточного оборудования.

Следкомом по данному факту проводилась процессуальная проверка, по ее итогам в возбуждении уголовного дела отказано. Бастрыкин запросил доклад, на каком основании было отказано в возбуждении уголовного дела

Напомним, год назад следователи Симферополя проводили проверку по факту смерти новорожденного в перинатальном центре клинической больницы им. Н.А. Семашко. 

Ольга Сурикова


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