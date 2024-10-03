Жители Севастополя продолжают получать компенсацию за ущерб от украинских атак

На сегодняшнем заседании правительства Севастополя было принято решение начислить денежную компенсацию еще трем жителям Севастополя, пострадавшим от атак вражеский формирований Украины.

Как отметил и.о. директора департамента труда и соцзащиты Дмитрий Шамрей, на последнемм заседании специальной комиссии еще три человека в Севастополе признаны пострадавшими. Им будет суммарно выделено 475,8 тыс. рублей.

Средства поступят из резервного фонда правительства Севастополя.

На этой неделе правительство Севастополя уже принимало решение о компенсационных выплатах 14 жителям города, которые пострадали от атак ВСУ.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова