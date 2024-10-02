Вы в списке? Адреса, где не будет света 3 октября

И снова Севастопольэнерго обнародовал довольно внушительный список адресов, где 3 октября не будет света.

Для выполнения неотложных работ временно будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:

с 09:00 до 12:00

ул. Георгиевская Балка, 2, 1, 3, 4.



с 09:00 до 16:00 г. Балаклава

ул. Новикова, 10-А, 10-Б, 10, 10-Г, 10-Д, 3-Б;

ул. Мира, 2-А.



с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа

ул. Ромашковая, 72-82(чет),56-60(чет), 774, 82, 82/А, 80-А, 770, 66, 55, 41-43(нечет), 49, 61;

ул. Муромская,182-А,188-А;

ПКИЗ «Подводник», 172/59, 271/158;

ул. Горпищенко, 109/42, 109/36, 109/33, 109/34, 10;

ул. Маслиновая, 44-а, 57, 171/58;

ул. Ромашковая, 776.



ул. 8-я Радарная, 3;

ул. 9-я Радарная, 78-80(чет), 1-7(нечет), 79;

ул.10-я Радарная, 2-10(чет), 66, 3, 7-9(нечет), 69;

ул. 11-я Радарная, 2, 56, 3-5(нечет), 11;

СНТ «Ветеран Эскадры», 62, 88, 92, 87, 95.



ул. Алексея Гущина,128-А, 10-16(чет), 108, 118, 122-128(чет), уч.118, 129-Б, 129-А, 131-А, 127-129(нечет);

ул. Предместная, 18-А, 8-14(чет), 20-24(чет), 21, 33-35(нечет);

пер. Тюменский, 18-Д, 10, 14-20(чет), 180, 9, 775, 1277;

ул. Тюменская, 38, 52-56(чет).



ул. Кроссовая, 2, 8, 14-16(чет);

ул. 1-я Беговая, 12-А, 4, 10-12(чет), 604, 15-А, 19-А, 5, 15, 575;

ул. 2-я Беговая, 572, 654-656(чет), 11-А, 572, 11, 657;

пер. Беговой, 10-12(чет), 552-556(чет), 586, 553, 585;

проезд Беговой, 18, 598, 604, 603;

СНТ «Дружба», 12, 15;

Радарное шоссе, 128.



ул. Некрасова, 28, 174, 214, 39, 191;

СНТ «Медик-88», 314, 196, 228, 870, 282, 322, 138, 216, 136, 4, 252, 6, 210, 320, 110, 296, 900, 266, 330, 205, 217, 93, 153, 401, 17, 311, 295, 311, 133, 163, 1109, 585, 65, 117, 195, 247, 47, 320, 107, 209, 75, 103, 79, 167, 23, 105, 253, 223, 266, 121, 929, 45, 41.



ул. Евгения Реброва, 1104, 1-9(нечет), 13, 17-29(нечет), 43, 1105;

ул. Генерала Провалова, 2-4(чет), 20-38(чет), 42, 1252, 3-А, 3-5(нечет), 9, 13-23(нечет), 27-31(нечет),35;

ул. Генерала Богдановича, 2;

ЖСТИЗ Благополучный, 152, 127;

ул. Виктора Калганова, 6-8(чет);

СНТ «Сапун- гора», 1860;

ул. Генерала Рихтера, 6, 2, 6-12(чет), 20-22(чет), 26-28(чет), 34-36(чет), 3-А, 1-9(нечет), 15-23(нечет), 31-33(нечет), 39-41(нечет).



СНТ «Родник», 91, 30385;

СНТ «Дачный», 1978, 1979;

ул. Георгия Москаленко, 35-А, 35.



ул. Облепиховая, 58-60(чет), 74-76(чет), 80, 31/2, 31/2-А, 35, 2-34(чет), 1-21(нечет);

ул. Приветливая, 2 -Б, 2-А, 4-12(чет), 7;

ул. Крейсерская, 44-46(чет), 37-43(нечет), 47, 51-53(нечет);

пер. Обрядный, 2-8(чет), 12, 1-3(нечет), 9-11(нечет);

проезд Кильватерный, 4, 8, 14-16(чет), 1298, 1, 7, 13-15(нечет);

пер. Тростниковый, 1-Б;

ул. Буковая, 4, 1.



пер. Нарядный, 4-16(чет), 3-7(нечет);

пер. Залесный,756, 4-6(чет), 1-Б, 1-А-2, 3-13(нечет);

пер. Коробейников, 2-Б, 26/2, 2-Б/2, 4-16(чет), 1-А, 1-Б, 1-5(нечет), 11-13(нечет), 17;

пер. Слободской, 16.



пер. Сенной, 6, 1, 5, 11;

пер. Пасечный, 2-Б,2-А, 2-4(чет), 8-10(чет), 3-А, 21-А, 1-3, 1175;

ул. Пасечная, 2-А, 2-4(чет), 10-12(чет), 16-18(чет), 18/1, 1-3(нечет), 7-13(нечет), 19;

проезд Пасечный, 1-А, 7-А, 3-5(нечет), 9-15(нечет), 19-21(нечет), 1189, 12;

пер. Кривой, 2-8(чет), 18, 23-А, 19-А, 1-9(нечет), 19-23(нечет);

ул. Родниковая, 19, 13-17(нечет);

ул. Сенная, 12-20,1014, 1015.



г. Инкерман

СНТ «Медик-2А», 6-12(чет), 18-22(чет), 26, 30-32(чет), 77-33, 1, 5, 11-13(нечет), 17, 21-23(нечет), 27-31(нечет);

СНТ «Топливник», 14, 18, 32-34(чет), 144-146(чет), 79/27, 3-5(нечет), 11-13(нечет), 29, 33, 145-147(нечет), 28, 44, 60, 72, 75, 78, 79/59, 69, 77, 97.



с. Гончарное

КСП Красный Октябрь, 306, 800, 310, 792, 248, 256, 316, 312, 318, 170, 340-340(чет), 984, 346, 350, 288, 252, 279, 281, 315, 791, 275, 278, 285, 243, 791, 981, 141, 311, 251- 253(нечет), 944, 955;

ул. Раздольная, 10-12(чет).



2-й км автодороги с. Гончарное, 242, 298, 596, 606-608(чет), 614, 620, 63, 231, 294, 295, 321, 326-328(чет), 329, 33, 302, 322, 330, 600, 737, 41, 742, 745;

ул. Заповедная, 33.



ул. Кичигина, 4-В, 4-Б, 4-А, 4-14(чет),15;

ул. Механическая, 6-А, 4-А, 2-4(чет),1-3(нечет), 7, 11;

ул. Резервная, 2-20(чет), 1-19(нечет);

пер. Сельский, 2-4(чет),1-3(нечет).

пос. Любимовка

Качинское шоссе, 8-14(чет), 160, 164-176(чет), 180-182(чет), 61-Б, 7-15(нечет), 43-87(нечет), 801;

ул. Федоровская,128, 182, 61-Б, 129;



ул. Летчика Денисова, 27-29(нечет), 35, 39;

ул. 1-я Линия, 770, 35-37(нечет), 47, 695;

ул. Федоровская, 442, 680, 439, 445, 659;

проезд Федоровский, 402.



ул. 2-я Линия, 106/147, 106/142, 106/285-А, 834, 106/149, 106/271, 106/293, 106/124, 106/157, 106/311, 10, 106/318, 846, 106/294, 106/288, 106/307, 106/270, 106/312, 106/141, 106/125, 106/280, 106/156, 106/164, 106/295, 100/225, 106/112, 106/217, 06/38, 106/152, 106/287-Б, 106/225, 106/221-А, 106/316, 106/319, 106/144, 702, 106/126, 106/189-А, 160/188, 106/261-А, 106/213, 106/322, 106/148, 106/265, 106/287, 106/264, 752, 781, 106/296, 106/151, 106/319-А, 106/104, 106/148, 106-48, 106/138, 728, 780, 428, 106/155, 684, 712, 106/319, 106/251, 106/252, 106/105-А, 106/104-А, 880, 884, 106/104-Б, 918, 390, 822, 39/9, 39-5, 405, 107, 701, 685, 775, 684 , 845, 106/253, 106/311-А, 919, 106/105, 885, 823, 883, 106/283-А, 106/114, 106/142, 40/10-А, 106/40, 63-А, 49-А, 47-А, 39/10, 40/9, 39/1.



с. Фруктовое

ул. Ленина, 2.



Плановые ремонтные работы



с 08:00 до 17:00

пос. Сахарная Головка:

ул. Винницкая, 2-36(чет), 1-35(нечет);

ул. Добровольского, 2-18(чет),24, 1-17(нечет);

ул. Космонавта Пацаева, 2-44(чет),48, 1-45(нечет),51;

ул. Космонавта Волкова, 34-а,34-б,46-а,2-38(чет),46-64(чет),кад.1442, 61-а,1-65(нечет);

ул. Овощная, 40-а,20-22 (чет),26,38,44-46(чет), 3-а,5-а, 7-а,19-а,21-а,27-а,21-23(нечет);

ул. Глазкова, 18-б,14-16(чет), 15;

ул. Нечаева, 2-38(чет), 1-35(нечет);

ул. Глазкова, 2-12(чет), 1-11(нечет);

ул. Удотова, 2-40(чет), 1-39(нечет);

ул. Петровского, 2-42(чет), 1-39(нечет), кад.2053;

ул. Соколова, 30-а,2-26(чет),32-34(чет),42, 39-а,1-23(нечет),27,31,37-39(нечет),43.



Дергачи:

СТСН «Энергетик-2»;

ТСН СНТ «Энергетик-5»;

ТСН СНТ «Вишенка»;

СНТ «Дергачи-1»;

СТСН «Дергачи-3»;

СНТ СН «Дергачи-2»,

СНТСН «Солнечный»;

СНТСН «Дергачи-4»,

ТСН СНТ «Дергачи-5»;

ул. Алексея Гущина, 28-а, 36-38(чет),78;



ул. Горпищенко, 140/1-а, 140/1, 140/2, 140/4, 140/5, 140/6, 140/7, 140/8, 140/8-а, 140/8-б, 140/8-г, 140/9, 140/10, 140/11, 140/12, 140/13, 140/14, 140/15, 140/16, 140/17.

ул. Крестовского, 56,кад.222, 87-а,87-в,87-в/1,87-г,87-г/2,51,63,67-85(нечет),87;

ул. Спартаковская, 22, 1.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер