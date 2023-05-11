Срок сдачи бассейна им. 200-летия Севастополя снова переносится

Начало процедуры передачи в эксплуатацию бассейна им. 200-летия Севастополя планируется на сентябрь этого года. Об этом сообщил начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко.

«Бассейн, административный корпус и реабилитационно-восстановительный центр для работы физкультурно—спортивного диспансера мы планируем начать процедуру постановки на баланс в сентябре текущего спорта», — рассказал Резниченко.

Он подчеркнул, что у подрядчиков, строящих бассейн, хорошая динамика, а по оборудованию бассейна все вопросы решены.

Напомним, губернатор Севастополя в декабре прошлого года сообщал, что бассейн будет введен в эксплуатацию в апреле 2023 года, а уже 16 января заместитель губернатора Паве Иено поправил главу города, сообщив, что бассейн будет готов к маю-июню 2023 года.

Также июле прошлого года стало известно, что в Ленинский районный суд направленно уголовное дело о хищении 279 млн рублей при реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса им. 200-летия Севастополя и строительства ледового катка на улице Мельника

Реконструкция СОК им. 200-летия Севастополя началась в январе 2020 года.