Подрядчик газификации Байдарской долины «погорел» на поддельных документах

На исполнителя госконтракта по газификации сел Байдарской долины возбуждено уголовное дело в связи с использованием поддельных документов для получения бюджетных средств, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Подрядчик в городское управление Федерального казначейства направил документы на оплату, к которым прилагались перечни строительных материалов и оборудования. Эти перечни должны были быть утверждены заказчиком – ГКУ Севастополя «Единая дирекция капитального строительства», однако эти документы заказчиком не подписывались. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры. Читайте также: Подрядчик реставрации Б.Морской задержан за убийство ребенка Ольга Сурикова