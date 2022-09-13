Среднестатистический житель Севастополя тратит 23,8 тысячи рублей на жизнь

В Севастополе за первую половину 2022 года просел на 2 % потребительский спрос. Среднестатистический горожанин тратит на товары личного или семейного использования, платные услуги, а также на кафе и рестораны 23,8 тысячи рублей. Об этом сообщают аналитики РИА-Рейтинг.

По этому показателю наш город 52 в стране. В 26 регионах России наблюдается рост потребительского спроса, а в среднем по стране каждый россиянин увеличил траты почти на 4 тысячи рублей, но этот прирост почти повсеместно «съела» инфляция.

Также аналитики отмечают, что за первые семь месяцев текущего года потребительский спрос в России сократился на 2,2% относительно результата января-июля 2021 года.

Основной удар по спросу был нанесен во втором квартале, что во многом было связано с резким ростом цен в марте. И хотя в последние месяцы динамика инфляции является позитивной, расходы населения в реальном выражении продолжают демонстрировать заметное снижение, во многом за счет непродовольственных товаров и в особенности за счет существенно подорожавших автомашин и электроники. Таким образом, спад сохраняется до сих пор, хоть и не такой глубокий, как в апреле-мае.

Напомним, Севастополя занял 72 позицию в рейтинге регионов России по уровню зарплат.

Дмитрий Островский