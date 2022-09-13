Анастасия Долгова снова принесла Севастополю медали

Севастопольская спортсменка Анастасия Долгова завоевала пять медалей на соревнованиях по гребле каноэ «Кубок Доброй Воли».

Анастасия привезла в Севастополь:

🥇две золотые медали (байдарка двойка — 200 м и байдарка четверка 200 м);

🥈 одна серебряная (эстафета 4х200 м, муж.жен.);

🥉две бронзовые (байдарка одиночка 500 м, байдарка четверка 500 м).

Напомним, Анастасия Долгова стала золотой медалисткой на Чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ, который проходил в Москве в июле.

Дмитрий Островский